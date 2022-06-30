США попросили Южную Корею поддержать ограничение цен на российскую нефть в рамках международных санкций.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на корейские СМИ.

Согласно источникам журналистов, Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке, попросил Южную Корею присоединиться к этому шагу во время своего недавнего визита в Сеул.

Источники сообщили, что ограничение цен на российскую нефть может стать одним из главных пунктов повестки дня во время встреч ключевых южнокорейских чиновников с министром финансов США Джанет Йеллен, которая в следующем месяце поедет в Южную Корею.

Отмечается, что Россия удовлетворена высокими ценами на нефть благодаря спросу в Азии, что частично подрывает усилия западных стран по обузданию российского финансирования войны против Украины.

Накануне Лидеры страны Группы семи заявили о возможности введения запрета на транспортировку российской нефти, проданной выше определенной цены.

Ранее сообщалось, что Индия проводит сертификацию безопасности для десятков судов российской подсанкционной компании Совкомфлот, что позволит им продолжить экспорт нефти в Индию и другие страны после того, как западные сертификационные компании отказались от своих услуг из-за санкций.