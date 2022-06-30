Япония предоставит Украине дополнительные 100 миллионов долларов гуманитарной помощи. Деньги будут потрачены на закупку медицинского оборудования, а также на строительство временного жилья для внутренних переселенцев.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.
По его словам, Япония также окажет поддержку Украине в расширении мощностей по хранению зерна по мере приближения сезона сбора урожая. Предполагается, что временные зернохранилища будут развернуты у западных границ страны в соседних странах.
Ранее сообщалось, что в Токио готовятся наращивать взаимоотношения с НАТО после начала новой войны, развязанной Россией, так как «безопасность Европы неотделима от безопасности Азии».
Япония предоставит Украине дополнительные 100 миллионов долларов гуманитарной помощи. Деньги будут потрачены на закупку медицинского оборудования, а также на строительство временного жилья для внутренних переселенцев.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.
По его словам, Япония также окажет поддержку Украине в расширении мощностей по хранению зерна по мере приближения сезона сбора урожая. Предполагается, что временные зернохранилища будут развернуты у западных границ страны в соседних странах.
Ранее сообщалось, что в Токио готовятся наращивать взаимоотношения с НАТО после начала новой войны, развязанной Россией, так как «безопасность Европы неотделима от безопасности Азии».