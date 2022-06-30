Спутниковый интернет от Starlink может появиться в поездах «Укрзалізниці» до конца 2022 года. В настоящее время уже протестирован пилотный проект установки Starlink в поездах.

Об этом рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в интервью Liga.

— Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает, даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги, — рассказал он.

Сейчас в Украине работают 12 тысяч терминалов Starlink, что составляет около 20% от всего их количества в Европе. По словам Щиголя, Starlink – это резервный канал, который не может быть основным каналом обеспечения связи. Но в Украине операторы, провайдеры и объекты критической инфраструктуры используют его для обновления своих сетей.

Юрий Щиголь заверил, что поставки Starlink будут продолжаться и Украина сможет возобновлять связь на освобожденных территориях. В частности, Starlink обеспечит резервный канал для проведения онлайн тестирования выпускников.

Пока все оборудование Starlink, которое предоставляет американский бизнесмен Илон Маск и другие организации, работает в Украине бесплатно. Но после войны будет рассматриваться вопрос оплаты.

Он заявил, что цена не будет «американской» или «европейской»: по его словам, уже есть предварительные договоренности с Илоном Маском о льготных тарифах на тот срок, пока Украина не восстановит свою экономику.

Напомним, что Илон Маск передал украинской разведке терминалы Starlink, которые «так нужны для специальным миссий».