Спутниковый интернет от Starlink может появиться в поездах «Укрзалізниці» до конца 2022 года. В настоящее время уже протестирован пилотный проект установки Starlink в поездах.
Об этом рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в интервью Liga.
— Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает, даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги, — рассказал он.
Сейчас в Украине работают 12 тысяч терминалов Starlink, что составляет около 20% от всего их количества в Европе. По словам Щиголя, Starlink – это резервный канал, который не может быть основным каналом обеспечения связи. Но в Украине операторы, провайдеры и объекты критической инфраструктуры используют его для обновления своих сетей.
Юрий Щиголь заверил, что поставки Starlink будут продолжаться и Украина сможет возобновлять связь на освобожденных территориях. В частности, Starlink обеспечит резервный канал для проведения онлайн тестирования выпускников.
Пока все оборудование Starlink, которое предоставляет американский бизнесмен Илон Маск и другие организации, работает в Украине бесплатно. Но после войны будет рассматриваться вопрос оплаты.
Он заявил, что цена не будет «американской» или «европейской»: по его словам, уже есть предварительные договоренности с Илоном Маском о льготных тарифах на тот срок, пока Украина не восстановит свою экономику.
Напомним, что Илон Маск передал украинской разведке терминалы Starlink, которые «так нужны для специальным миссий».
Спутниковый интернет от Starlink может появиться в поездах «Укрзалізниці» до конца 2022 года. В настоящее время уже протестирован пилотный проект установки Starlink в поездах.
Об этом рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в интервью Liga.
— Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает, даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги, — рассказал он.
Сейчас в Украине работают 12 тысяч терминалов Starlink, что составляет около 20% от всего их количества в Европе. По словам Щиголя, Starlink – это резервный канал, который не может быть основным каналом обеспечения связи. Но в Украине операторы, провайдеры и объекты критической инфраструктуры используют его для обновления своих сетей.
Юрий Щиголь заверил, что поставки Starlink будут продолжаться и Украина сможет возобновлять связь на освобожденных территориях. В частности, Starlink обеспечит резервный канал для проведения онлайн тестирования выпускников.
Пока все оборудование Starlink, которое предоставляет американский бизнесмен Илон Маск и другие организации, работает в Украине бесплатно. Но после войны будет рассматриваться вопрос оплаты.
Он заявил, что цена не будет «американской» или «европейской»: по его словам, уже есть предварительные договоренности с Илоном Маском о льготных тарифах на тот срок, пока Украина не восстановит свою экономику.
Напомним, что Илон Маск передал украинской разведке терминалы Starlink, которые «так нужны для специальным миссий».