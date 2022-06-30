НАТО поможет Украине перейти на современные виды оружие. При этом не исключается, что Украина может получить танки западного образца.
Об этом завил Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина.
Он подтвердил намерения членов альянса помочь Украине в переходе от постсоветского вооружения и прокомментировал возможность передачи танков.
По словам Столтенберга, страны НАТО пока не говорят об исключения в поставках.
— У НАТО сейчас есть задача помочь Украине с переходом на современное вооружение «натовского» образца. И, конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого, — заявил Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг заверил, что альянс рассматривает разные виды вооружения для Украины и «это было месседжем этого саммита».
Накануне в НАТО заявили, что Украина должна победить Россию военным путем.
НАТО поможет Украине перейти на современные виды оружие. При этом не исключается, что Украина может получить танки западного образца.
Об этом завил Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина.
Он подтвердил намерения членов альянса помочь Украине в переходе от постсоветского вооружения и прокомментировал возможность передачи танков.
По словам Столтенберга, страны НАТО пока не говорят об исключения в поставках.
— У НАТО сейчас есть задача помочь Украине с переходом на современное вооружение «натовского» образца. И, конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого, — заявил Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг заверил, что альянс рассматривает разные виды вооружения для Украины и «это было месседжем этого саммита».
Накануне в НАТО заявили, что Украина должна победить Россию военным путем.