НАТО поможет Украине перейти на современные виды оружие. При этом не исключается, что Украина может получить танки западного образца.

Об этом завил Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина.

Он подтвердил намерения членов альянса помочь Украине в переходе от постсоветского вооружения и прокомментировал возможность передачи танков.

По словам Столтенберга, страны НАТО пока не говорят об исключения в поставках.

— У НАТО сейчас есть задача помочь Украине с переходом на современное вооружение «натовского» образца. И, конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого, — заявил Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг заверил, что альянс рассматривает разные виды вооружения для Украины и «это было месседжем этого саммита».

Накануне в НАТО заявили, что Украина должна победить Россию военным путем.