Протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будет подписан в следующий вторник, 5 июля.

Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга на саммите Альянса в Мадриде в четверг, 30 июня.

Он напомнил, что политическое решение пригласить две страны в Альянс было принято накануне.

— Мы проведем официальное подписание протокола о приеме стран во вторник в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии, — сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, что Североатлантический совет 29 июня официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции.