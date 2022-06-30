Херсонская дирекция АО «Укрпочта» приостановила деятельность на оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении Херсонского городского совета.

— К сожалению, это правда. Дирекция прекращает свою деятельность на оккупированной территории Херсонской области. Укрпочта держалась четыре месяца в условиях оккупации. Выплачивали людям пенсии и социальные пособия. С первых дней оккупации мы перестали получать денежное подкрепление на выплату пенсий. Собирать деньги за счет оплаты коммунальных и денежных переводов становилось все труднее, – заявил представитель Херсонской дирекции АО «Укрпочта».

Там добавили, что «возобновление работы возможно только при украинской власти».

Отмечается, что пенсии не отменяются – они аккумулируются на счетах в «Ощадбанке». Ее можно получить на подконтрольной территории в любом отделении «Ощадбанка».

— Тем, кто не сможет получить пенсию на подконтрольной территории, Укрпочта ее привезет после деоккупации. Весь коллектив делал все возможное, чтобы пенсионеры получали пенсию четыре месяца оккупации. К сожалению, сейчас это делать стало невозможным, – сообщил представитель «Укрпочты».

Напомним, «Укрпочта» выпустила марку «Українська мрія» с изображением уничтоженного россиянами самолета «Мрія».