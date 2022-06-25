«Укрпочта» 28 июня выпустит марку «Українська мрія» с изображением уничтоженного россиянами самолета «Мрія».
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
— Знаю также, что вы немного соскучились по нашим новым маркам и хотите их получить быстрее, поэтому с 28 июня Мечта воплотится в миллионах марок, чтобы каждый из вас, заглядывая в свой филателистический альбом, гордился тем, что он или она – часть смелого и свободного народа, — отметил Игорь Смелянский.
По его словам, каждый сам решает, что такое эта «украинская мечта» и с чего она начинается.
— Лично я считаю, что она начинается с качественного образования наших детей. Сегодняшний успех реформирования «Укрпочты» — это, в том числе, заслуга тех учителей, которые учили меня в детском саду «Колосок», в школе и университетах. Это мой личный мотив делать все возможное, чтобы помогать школам Украины, чтобы детям и их родителям было куда возвращаться. А в Украине подрастали новые Сикорские и Королевы, Яны Кумы (разработчик WhatsApp) и Максы Левчины (разработчик PayPal)», — подчеркнул Игорь Смелянский.
Он напомнил, что эскиз новой марки принадлежит 11-летней Софии Кравчук из города Любомль Волынской области. Девочка является призером всеукраинского конкурса рисунков и фотографий «Что для меня Украина?» в 2021 году.
По его словам, тираж марки – 3 миллиона, приобрести ее можно будет в отделениях «Укрпочты» или в онлайн-магазинах.
— Подробности позже, в понедельник. Один клиент – не более 2 марочных листов, 5 конвертов, 5 открыток. 28 июня – Погашение штемпелями «Первый день» в Киеве и Гостомеле. Спецпогашение «УКРАЇНСЬКА МРІЯ» – во всех филиалах «Укрпочты», — заявил Игорь Смелянский.
Ранее во Львовской ОВА состоялось торжественное спецгашение почтовой марки «Zатонув чи Vтопився», которую «Укрпочта» выпустила ограниченным тиражом для благодарности международным партнерам.
«Укрпочта» 28 июня выпустит марку «Українська мрія» с изображением уничтоженного россиянами самолета «Мрія».
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
— Знаю также, что вы немного соскучились по нашим новым маркам и хотите их получить быстрее, поэтому с 28 июня Мечта воплотится в миллионах марок, чтобы каждый из вас, заглядывая в свой филателистический альбом, гордился тем, что он или она – часть смелого и свободного народа, — отметил Игорь Смелянский.
По его словам, каждый сам решает, что такое эта «украинская мечта» и с чего она начинается.
— Лично я считаю, что она начинается с качественного образования наших детей. Сегодняшний успех реформирования «Укрпочты» — это, в том числе, заслуга тех учителей, которые учили меня в детском саду «Колосок», в школе и университетах. Это мой личный мотив делать все возможное, чтобы помогать школам Украины, чтобы детям и их родителям было куда возвращаться. А в Украине подрастали новые Сикорские и Королевы, Яны Кумы (разработчик WhatsApp) и Максы Левчины (разработчик PayPal)», — подчеркнул Игорь Смелянский.
Он напомнил, что эскиз новой марки принадлежит 11-летней Софии Кравчук из города Любомль Волынской области. Девочка является призером всеукраинского конкурса рисунков и фотографий «Что для меня Украина?» в 2021 году.
По его словам, тираж марки – 3 миллиона, приобрести ее можно будет в отделениях «Укрпочты» или в онлайн-магазинах.
— Подробности позже, в понедельник. Один клиент – не более 2 марочных листов, 5 конвертов, 5 открыток. 28 июня – Погашение штемпелями «Первый день» в Киеве и Гостомеле. Спецпогашение «УКРАЇНСЬКА МРІЯ» – во всех филиалах «Укрпочты», — заявил Игорь Смелянский.
Ранее во Львовской ОВА состоялось торжественное спецгашение почтовой марки «Zатонув чи Vтопився», которую «Укрпочта» выпустила ограниченным тиражом для благодарности международным партнерам.