«Укрпочта» 28 июня выпустит марку «Українська мрія» с изображением уничтоженного россиянами самолета «Мрія».

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

— Знаю также, что вы немного соскучились по нашим новым маркам и хотите их получить быстрее, поэтому с 28 июня Мечта воплотится в миллионах марок, чтобы каждый из вас, заглядывая в свой филателистический альбом, гордился тем, что он или она – часть смелого и свободного народа, — отметил Игорь Смелянский.

По его словам, каждый сам решает, что такое эта «украинская мечта» и с чего она начинается.

— Лично я считаю, что она начинается с качественного образования наших детей. Сегодняшний успех реформирования «Укрпочты» — это, в том числе, заслуга тех учителей, которые учили меня в детском саду «Колосок», в школе и университетах. Это мой личный мотив делать все возможное, чтобы помогать школам Украины, чтобы детям и их родителям было куда возвращаться. А в Украине подрастали новые Сикорские и Королевы, Яны Кумы (разработчик WhatsApp) и Максы Левчины (разработчик PayPal)», — подчеркнул Игорь Смелянский.

Он напомнил, что эскиз новой марки принадлежит 11-летней Софии Кравчук из города Любомль Волынской области. Девочка является призером всеукраинского конкурса рисунков и фотографий «Что для меня Украина?» в 2021 году.

По его словам, тираж марки – 3 миллиона, приобрести ее можно будет в отделениях «Укрпочты» или в онлайн-магазинах.

— Подробности позже, в понедельник. Один клиент – не более 2 марочных листов, 5 конвертов, 5 открыток. 28 июня – Погашение штемпелями «Первый день» в Киеве и Гостомеле. Спецпогашение «УКРАЇНСЬКА МРІЯ» – во всех филиалах «Укрпочты», — заявил Игорь Смелянский.

Ранее во Львовской ОВА состоялось торжественное спецгашение почтовой марки «Zатонув чи Vтопився», которую «Укрпочта» выпустила ограниченным тиражом для благодарности международным партнерам.