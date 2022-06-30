Мужчин из самопровозглашенного «Приднестровья», подконтрольного России, агитируют по поводу вступления на военную службу по контракту в ряды ВС РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещены в местах общего пользования.

По данным разведчиков, при обращении в центры занятости мужчинам в первую очередь предлагают военную службу по контракту. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводятся собрания, на которых представители пунктов отбора агитируют работников к прохождению военной службы. С этой же целью на военнослужащих срочной службы оказывается нескрываемое давление.

Также Тираспольский военный комиссариат начал призыв на военную службу тех граждан, которые окончили военную кафедру вуза и были зачислены в запас с присвоением офицерского звания.

Напомним, что Россия усиливает «мобилизацию» в самопровозглашенных «республиках» и призывает сотрудников «стратегических предприятий», которых до сих пор гарантировали не трогать.