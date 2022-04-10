Россия усиливает «мобилизацию» в самопровозглашенных «республиках» и призывает сотрудников «стратегических предприятий», которых до сих пор гарантировали не трогать.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, на Алчевский металлургический комбинат пришла разнарядка на 1 700 человек. Это четвертая и самая большая волна «мобилизации» на комбинате. До этого приходили разнарядки на 400-1000 человек.

Также начали призывать сотрудников, обслуживающих районные электрические сети. А чтобы повысить эффективность незаконной мобилизации, сотрудники так называемой автоинспекции «ЛНР» могут выдавать повестки на постах ГАИ.

Так, по данным разведки, на трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки мужчинам в автомобилях.

Кроме того, военная полиция россии ищет по квартирам в «ЛНР» мужчин призывного возраста: 18-65 лет.

В разведке отмечают, что документы не подлежащих призыву людей нашли среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой армии «ДНР». В частности, один человек имел инвалидность с детства и не подлежал призыву, а еще один был работником шахты, поэтому имел справку о работе на «стратегическом предприятии».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.