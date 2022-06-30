В небольшом селе Прибугское, которое находится под непрерывными обстрелами россиян, почти не осталось людей.

Об этом сообщают журналисты France24.

Французские репортеры пообщались с украинцами, которые еще остаются в Прибугском, и выяснили, что из 1350 жителей довоенного времени в селе остались меньше трех десятков.

— Нас сейчас осталось менее двух процентов. Самым страшным в последние пару дней были моменты тишины. На этой неделе нас постоянно бомбили, — рассказал СМИ мужчина по имени Леонид.

Сотрудник ГСЧС в Николаеве Андрей Панкратов также рассказал журналистам, что «в последние дни все чаще наносятся удары по жилым домам и гражданскому населению».

Напомним, староста Лимановского сельсовета Наталья Панаший рассказала, что на пятый месяц войны и на четвертый месяц непрекращающихся обстрелов дома покинули три четверти жителей.