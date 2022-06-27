Староста Лимановского сельсовета Наталья Панаший рассказала, что на пятый месяц войны и на четвертый месяц непрекращающихся обстрелов дома покинули три четверти жителей.

Об этом она заявила в эфире TF1.

Сама Наталья приняла решение остаться, чтобы не оставлять односельчан один на один с войной и снарядами из российской артиллерии.

— Не каждый может покинуть деревню. Так что да, у меня есть такая возможность. Я могу уйти, у меня есть друзья в другом месте, но я не могу оставить жителей. Эта деревня — моя земля, — объяснила староста прифронтового села.

В Лиманах в основном остались жить пожилые люди, которые весь день прячутся в подвалах. Другие дома заброшены. Во дворах лежат остатки снарядов.

Напомним, жителям села Лиманы в нескольких километрах от Николаева российские спецслужбы рассылали однообразное сообщение с угрозами и пропагандой.