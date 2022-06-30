Киевская полиция выдала на имя переметнувшегося на сторону россиян в Херсоне Дмитрия Савлученко вызов на допрос. Там он уже не появится по причине своей смерти.

На интересный нюанс обратило внимание херсонское издание «МОСТ».

Документ, где покойник упоминался как живой, появился на сайте Офиса Генпрокурора 27 июня, хотя за три дня до этого Савлученко был ликвидирован херсонскими партизанами в результате подрыва авто.

В повестке указано, что украинские правоохранительные органы присвоили изменнику статус подозреваемого в коллаборационнисткой деятельности, которая грозила ему тяжелой уголовной статьей.

— По всем уважительным причинам игнорирование вызова Савлученко может подойти только последняя — «другие обстоятельства, объективно исключающие появление лица на вызов», — иронизируют журналисты.

Напомним, Дмитрий Савлученко был так называемым начальником «Департамента семьи, молодежи и спорта Херсонской военно-гражданской администрации».