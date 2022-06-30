Украинская армия пополнился 39 канадскими бронетранспортерами LAV II ACSV.

Об этом информирует CBC со ссылкой на слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Глава канадского правительства подчеркнул, что его страна ответила на запрос украинского Минобороны.

— Легкие бронированные машины, которые мы будем направлять в Украину, очень эффективны, — акцентировал Джастин Трюдо на саммите НАТО.

ВСУ получают бронемашины из резервов канадское армии, которые она будет пополнять. LAV II ACSV снабжены турелью и 25-мм пушкой. Украинские военнослужащие пройдут подготовку, чтобы грамотно ими управлять.

Помимо техники, Канада также отправит Киеву шесть камер высокого разрешения для беспилотников Bayraktar.

Как сообщалось, Канада предоставит Украине дополнительный кредит на $150 млн.