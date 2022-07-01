Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова потребовала от правительства страны отменить решение о приказе на высылку из страны 70 российских дипломатов. В противном случае Кремль грозится разорвать отношения и позакрывать посольства.

Об этом сообщает Dnevnik.

На ресурсах российского представительства была опубликована агрессивная позиция.

— Ожидаем, что 1 июля МИД Болгарии отзовет две ноты, содержащие поименные списки сотрудников российских загранучреждений в Болгарии. В противном случае вопрос о закрытии Посольства России в Софии встанет немедленно, и ответственность за крайне серьезные последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону, — говорится в заявлении.

Дипломаты добавляют, что решение об их высылке «беспрецендетный и подлый акт», который разрушает отношения.

Напомним, семь десятков российских дипломатов стали персонами нон-гранта в Болгарии. Их подозревают в работе на российскую разведку под посольским прикрытием.