Пентагон получил тысячи предложений от сотен американских производителей вооружения, которые хотят обеспечить ВСУ своими разработками.

Об этом сообщает CNN.

Представитель Минобороны США подчеркнул, что под реалии украинской армии подготавливается новейшее вооружение.

— Министерство обороны США рассматривает 1300 предложений от 800 компаний относительно нового инновационного оружия и коммерческих возможностей, которые они могут разработать и изготовить для Украины с целью использования в ее борьбе с агрессией России, — отметил чиновник.

Затем Пентагон определится, каким проектам давать ход, а какие заворачивать. Производимые системы затем насытят украинскую армию вооружением. Сообщается, что речь идет о ПВО, средствах противотанковой, противопехотной, береговой обороны, а также БПЛА, контрбатарейной борьбе и защищенной связи. Эти сферы интересуют ВСУ в первую очередь.

Напомним, Байден анонсировал передачу Украине современных западных систем ПВО и дополнительных HIMARS.