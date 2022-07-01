Председатель Совета Евангелической церкви Германии (EKD) Аннет Куршус одобрила, чтобы ее страна начала поставлять как можно больше тяжелого вооружения украинской армии.
Об этом она рассказала в интервью Der Spiegel.
Священнослужительница заявила, что понимает украинцев, которые злятся, когда за них переживают, но на деле не дают достаточно вооружения для сдерживания российской агрессии.
— Народ Украины имеет право на защиту. А когда людей убивают, пытают, унижают, изгоняют, то я я не могу обвинять политиков, которые хотят поставлять оружие для обороны, в нарушении догм христианства, — объяснила Аннет Куршус.
Она также назвала патриарха Кирилла богохульником, который кощунственно использовал свой статус для оправдания кровопролитной войны.
Напомним, Нидерланды совместно с Германией передадут ВСУ еще одну батарею современных САУ Panzerhaubitze2000.
Председатель Совета Евангелической церкви Германии (EKD) Аннет Куршус одобрила, чтобы ее страна начала поставлять как можно больше тяжелого вооружения украинской армии.
Об этом она рассказала в интервью Der Spiegel.
Священнослужительница заявила, что понимает украинцев, которые злятся, когда за них переживают, но на деле не дают достаточно вооружения для сдерживания российской агрессии.
— Народ Украины имеет право на защиту. А когда людей убивают, пытают, унижают, изгоняют, то я я не могу обвинять политиков, которые хотят поставлять оружие для обороны, в нарушении догм христианства, — объяснила Аннет Куршус.
Она также назвала патриарха Кирилла богохульником, который кощунственно использовал свой статус для оправдания кровопролитной войны.
Напомним, Нидерланды совместно с Германией передадут ВСУ еще одну батарею современных САУ Panzerhaubitze2000.