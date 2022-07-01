Председатель Совета Евангелической церкви Германии (EKD) Аннет Куршус одобрила, чтобы ее страна начала поставлять как можно больше тяжелого вооружения украинской армии.

Об этом она рассказала в интервью Der Spiegel.

Священнослужительница заявила, что понимает украинцев, которые злятся, когда за них переживают, но на деле не дают достаточно вооружения для сдерживания российской агрессии.

— Народ Украины имеет право на защиту. А когда людей убивают, пытают, унижают, изгоняют, то я я не могу обвинять политиков, которые хотят поставлять оружие для обороны, в нарушении догм христианства, — объяснила Аннет Куршус.

Она также назвала патриарха Кирилла богохульником, который кощунственно использовал свой статус для оправдания кровопролитной войны.

Напомним, Нидерланды совместно с Германией передадут ВСУ еще одну батарею современных САУ Panzerhaubitze2000.