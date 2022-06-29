Украина получит дополнительных 6 самоходных артустановок PzH 2000, которые выделят из своих резервов Бундесвер и армия Нидерландов.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт.

Глава Минобороны Германии заявила, что вместе с Нидерландами они готовы передать Украине еще некоторое количество новых гаубиц.

— В Германии мы решили, что можем отдать Украине еще три Panzerhaubitze2000. Вместе с Нидерландами это будет шесть, — сказала начальница ведомства.

Затем она добавила, что Бундесвер якобы уже выделил максимум САУ и больше передавать их Киеву не сможет, так как это навредит собственной оборонноспособности.

Напомним, Франция передаст Украине бронетранспортеры, а также подумает о поставках противокорабельных ракет.



