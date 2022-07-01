Об этом Павел Кириленко высказался в эфире объединенного телемарафона.

Начальник военной администрации подчеркнул, что остановив наступление врага, украинские защитники смогут отбить оккупированные участки Донецкой и Луганской областей.

— Донецкая и Луганская области – сейчас самые горячие точки. Здесь просто нужно разделять. В Луганской области основной город – Лисичанск, на который враг продвигается. А на Донбассе осталось, и мы уверены, что остановим врага и в дальнейшем освободим наши оккупированные территории – но сейчас остается под контролем 45%. Это практически половина области и это при том, что треть была оккупирована в течение восьми лет до полномасштабного вторжения. Обстрелы на территории Донбасса настолько разрушительны и настолько их много... Обстреливаются фактически все населенные пункты, — акцентирова Павел Кириленко.

Согласно его данным, в последние дни россияне сосредоточились на бомбардировке Славянска из артиллерии и авиации.

Напомним, в направлении Довгенькое — Долина на Славянском направлении украинские защитники сдерживают врага уже больше недели.