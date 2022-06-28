В направлении Довгенькое — Долина на Славянском направлении украинские защитники остановили и отбросили врага назад.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В данном районе основные усилия россияне сосредотачивают на продолжении наступления в направлении Изюм — Славянск.

Осуществил обстрелы позиций ВСУ по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушуваха. Попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое — Долина украинские защитники решительно остановили и отбросили врага назад.

Напомним, на Николаевщине и Херсонщине украинские летчики пять раз атаковали расположение живой силы и техники россиян.