Президент Владимир Зеленский анонсировал на пятницу новости по теме переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

Глава государства акцентировал, что Украина выполнит все поставленные ей задачи как кандидату, чтобы ускорить вступление в альянс.

— Наш приоритет, это будет задачей для всех представителей государства —– как можно скорее должно быть выполнено все, чтобы подготовить начало переговоров о членстве. Чиновники, депутаты, дипломаты должны работать по этому поводу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Кстати, завтра будут новости по этой теме. Украинскую евроинтеграцию не остановить, — акцентировал Владимир Зеленский.

Напомним, Макрон пообещал бороться за вступление Украины в Евросоюз по упрощенной процедуре.