На Херсонщине в пределах Белозерской громады украинские авиаторы нанесли парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Также нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач ликвидировано 35 оккупантов, 2 модернизированных танка Т-72Б3 и еще 4 единицы другой бронированной техники.

Ранее сообщалось, что завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество.