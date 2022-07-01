В результате ракетных ударов в поселке городского типа Белгород-Днестровского района частично обрушился девятиэтажный дом, также сильно повреждена база отдыха.

На данный момент известно о 17 погибших, сообщает ГСЧС.

По состоянию на 06:00, в многоэтажном доме погибли 14 человек, ранено 30 человек, среди них три ребенка. Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены семь человек, из них три ребенка.

Вторая ракета ночью попала в дом отдыха, расположенный также в Белгород-Днестровском районе. Ракетный удар стал причиной частичного разрушения трехэтажного и четырехэтажного зданий базы отдыха, в результате чего погибли три человека, из них один ребенок, также ранен один взрослый.

Как сообщалось, в ночь на 1 июля одна из российских ракет, выпущенных с самолета, ударила в жилой дом в Одесской области. Другая ракета прилетела по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе.