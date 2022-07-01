Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Владимир Путин готовился к войне с Украиной как минимум год. Поэтому российский президент сможет вести войну «долгое время».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шольца программе CBS News.

Отвечая вопрос, как долго может продлиться война, он сказал, что на самом деле этого никто не знает, но длительное планирование Путина говорит о том, что он готов к продолжительным военным действиям.

По его словам, в России живет много людей, и страна обладает значительными ресурсами.

— Я думаю, что решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать войну очень долго, — сказал Олаф Шольц.

Он сказал, что хотя Владимир Путин «на самом деле не признает этого», Россия ощущает на себе влияние западных санкций.

Олаф Шольц отметил, что Владимир Путин понимает глубокое воздействие санкций Запада на его экономику.

— Сейчас это происходит со страной, которая не настолько развита, которая действительно нуждается во всех технологиях остального мира для того, чтобы иметь аналогичный уровень жизни и иметь шанс быть частью роста мировой экономики, — сказал он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украину ждет сложная война. Он отметил, что Украина получает современное вооружение от западных партнеров, это и помогает сдерживать российских захватчиков от продвижения вперед. Но для защиты Украины нужно больше оружия, особенно тяжелого вооружения, среди которого дальнобойная артиллерия, ракетные системы залпового огня.