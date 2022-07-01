В войне с Россией Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагу. Тем не менее оккупанты имеют значительные преимущества в тяжелом вооружении.

Об этом в очередной раз подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что для защиты Украины нужно больше оружия, особенно тяжелого вооружения.

Он отметил, что Украина получает современное вооружение от западных партнеров, это и помогает сдерживать российских захватчиков от продвижения вперед. Но для защиты Украины нужно больше оружия, особенно тяжелого вооружения, среди которого дальнобойная артиллерия, ракетные системы залпового огня.

— К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы мы имели паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, паритет будет достигнут, – отметил Алексей Данилов.

Он предупредил, что без большего количества оружия Украину ждет очень тяжелая война.

— Нас ждет очень сложная война, и кроме нас нашу страну никто защищать не будет, — написал Алексей Данилов.

Напомним, что Пентагон получил тысячи предложений от сотен американских производителей вооружения, которые хотят обеспечить ВСУ своими разработками.