Военные РФ пытаются сбежать с войны в Украине через Херсонскую область в временно оккупированный Крым.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки.

По данным украинских разведчиков, в оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18—20 лет. Они одеты в военную форму российского образца, без отличительных знаков и головных уборов и просят пищу и воду у местных. Один из россиян, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. Передвигаются российские дезертиры исключительно ночью, а днем прячутся.

В ГУР отмечают, что в Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным.

Напомним, что российские оккупанты ищут новые лайфхаки, как сбежать с войны в Украине.