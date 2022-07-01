Европейская комиссия разрешила государствам-членам ЕС временно отказаться от уплаты пошлины и НДС на импорт из третьих стран продовольствия, одеял, палаток, электрогенераторов и другого оборудования, предназначенного для помощи пострадавшим от войны украинцам.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Решение, которое предлагается государствам-членам ЕС, будет применяться задним числом с 24 февраля и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

По оценкам Еврокомиссии, в результате полномасштабного вторжения россии в Украину более 14 миллионов человек, или 30% населения Украины, стали переселенцами. Более 6,2 миллиона украинцев попали в ЕС, а почти 8 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, но остались в Украине.

— Это создает большое давление на государства-члены, которые должны оказывать гуманитарную помощь большому количеству бегущих от войны людей, а также поддерживать внутренне перемещенных украинцев, которым угрожает голод и болезни, — отмечает ЕК.

Освобождение от уплаты пошлины и НДС распространяется на импортируемые товары:

государственными организациями: государственные органы и органы публичного права, в том числе больницы, правительственные организации, региональные органы власти, общины/города и т. п.

благотворительные или филантропические организации, одобренные компетентными органами государств-членов.

Напомним, что Верховная Рада вернула таможенные пошлины и налогообложение на импортные товары и растаможку авто.