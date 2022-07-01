66% украинцев считают, что возвращение к территориям, которые Киев контролировал до 24 февраля, — недостаточная цена за установление мира в Украине.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии, проведенном 2-11 мая.

Так, 42% украинцев сказали, что это для них совсем неприемлемо, а 24% — что скорее неприемлемо. Только 10% считают возврат к линии 24 февраля полностью допустимой ценой, а 16% — скорее допустимой.

В то же время, полное восстановление территориальной целостности считают приемлемой ценой 89% украинцев, противоположное мнение имеют только 7%. А вот на прекращение войны с условием, что Украина претендует только на действующие территории, пошли бы только 13% людей. 81% — не согласились бы на такое.

Кроме того, 78% украинцев ответили, что после 24 февраля хотя бы раз жертвовали деньги Вооруженным силам, 58% делали денежные пожертвования на гуманитарные нужды, 56% жертвовали вещи внутренним переселенцам. Также 51% людей сказали, что приобщались к волонтерской деятельности.

Опрос провел Киевский международный институт социологии с помощью метода компьютерной системы телефонных опросов (CATI) из 2500 завершенных интервью. Опрос репрезентативен только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Территории, неподконтрольные правительству Украины до 24 февраля, были исключены из исследования. Средняя погрешность не превышает 3%. Исследования проводились при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, Министерства иностранных дел по делам содружества и развития Великобритании и Министерства международных дел Канады.

Ранее сообщалось, что более 80% украинцев заявили о недопустимости каких-либо территориальных уступок ради достижения мира.