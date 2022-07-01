За время войны более 90 тысяч российских солдат были ранены в Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба Минобороны.

— Враг потерял более 30 тысяч своих солдат в Украине. Более 90 тысяч россиян ранены. Очень много пропавших без вести, — сказал министр.

Он добавил, что российское руководство многих оккупантов выдает как «потерянных», чтобы не выплачивать денежные компенсации их семьям.

Также Алексей Резников подчеркнул, что «хранить лицо» российского диктатора Владимира Путина, на что, по его словам, до сих пор намекают отдельные партнеры, уже поздно.

— После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе… Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага, — сказал он.

Напомним, что российская армия в войне в Украине потеряла уже около 35 тысяч 750 человек, 1577 танков, 186 вертолетов и сотни единиц другой военной техники. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.