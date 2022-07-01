Российская армия в войне в Украине потеряла уже около 35 тысяч 750 человек, 1577 танков, 186 вертолетов и сотни единиц другой военной техники. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составляли:
Ранее сообщалось, что на Херсонщине в пределах Белозерской громады украинские авиаторы нанесли парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.
Российская армия в войне в Украине потеряла уже около 35 тысяч 750 человек, 1577 танков, 186 вертолетов и сотни единиц другой военной техники. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составляли:
Ранее сообщалось, что на Херсонщине в пределах Белозерской громады украинские авиаторы нанесли парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.