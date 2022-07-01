Российская армия в войне в Украине потеряла уже около 35 тысяч 750 человек, 1577 танков, 186 вертолетов и сотни единиц другой военной техники. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составляли:

личного состава - около 35 750 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1577 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 3736 (+10),

артиллерийских систем – 796 (+6),

РСЗО – 246 (+0),

средств ПВО - 105 (+1),

самолетов – 217 (+0),

вертолетов – 186 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4),

крылатых ракет – 143 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8),

спецтехники – 61 (+0).

Ранее сообщалось, что на Херсонщине в пределах Белозерской громады украинские авиаторы нанесли парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.