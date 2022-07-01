Украинская разведка сообщает о размещении семи батальонов белорусской армии на границе с Украиной.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на своего представителя Вадима Скибицкого, пишет «Радио Свобода».

— На границе с Украиной находятся семь батальонов ВС Беларуси. Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины с военной точки зрения сохраняется. Однако сейчас прямое военное наступление из Беларуси маловероятно, – заявляет управление.

По мнению Вадима Скибицкого, прямой угрозы из Беларуси пока нет, потому что группировка войск еще не создана, как и система управления такой группировкой.

В то же время, пребывание семи батальонов белорусской армии побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы для сдерживания.

— Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий с территории Беларуси, – добавил представитель ГУР.

Напомним, 25 июня с территории Беларуси был нанесен массированный ракетный удар по Украине. Предварительно известно о выпуске 40 ракет.