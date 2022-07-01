Карта от Andrew Perpetua

В битве за вызволение Херсона из-под российской оккупации главную роль сыграют РСЗО HIMARS и артиллерия НАТО, поставки которых в последнее время наращивают США вместе с союзниками.

Об этом пишет Newsweek, заручившись западной милитари-экспертизой.

В частности, член Института изучения войны Джордж Баррос считает, что западные поставки позволят Украине перерубить маршруты снабжения Херсона и взять город без продолжительной осады и сильных разрушений.

— Для проведения осады Украине потребуется получить западные артиллерийские и ракетные системы большей дальности, способные уничтожить их все, так как на данный момент российские тыловые линии снабжения, склады, командная логистика и ремонтные команды — это то, до чего украинские системы РСЗО не достают, — объяснил военный аналитик.

Затем он добавил, что именно большее количество HIMARS от членов НАТО идеально выполнит эту задачу.

— HIMARS и аналогичные западные системы могут иметь решающее значение в ближайшие месяцы, — акцентировал Джордж Баррос.

Как сообщалось, военные РФ пытаются сбежать с войны в Украине через Херсонскую область в временно оккупированный Крым.