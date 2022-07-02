Власти Одессы вписали британского премьера Бориса Джонсона в звание почетного гражданина города.

Об этом рассказал мэр Геннадий Труханов в интервью BBC.

Знак уважения высказали политику за непоколебимую поддержку Украины в самое тяжелое для нее время.

— Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетным знаком имени Григория Маразли I, II, III степеней, — сказал одесский мэр. Труханов добавил, что Британия — это «главный союзник и друг» Украины. — Подчеркну —– это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе господин Джонсон станет первым Почетным гражданином города — подданным Великобритании, за все время существования награды — с 1862 года, — акцентировал градоначальник.

Напомним, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что мир должен продолжать поддерживать Украину вне зависимости от цены, а Россия нельзя позволить избежать ответственности за вторжение на украинскую территорию.