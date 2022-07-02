Бразилия, которая будет в июле председательствовать в Совете Безопасности ООН, планирует созвать заседание органа для обсуждения глобального продовольственного кризиса в контексте войны России против Украины.

Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом на пресс-конференции в пятницу заявил постоянный представитель Бразилии при ООН Кошта Фильо.

— Наш план — провести заседание (Совбеза ООН, — прим.) по Украине с акцентом на продовольственную безопасность, которая, как мы считаем, влияет не только на местное население, но и на весь мир. Мы считаем, что этот вопрос может создать желаемый первый шаг на пути к разрешению конфликта, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что конкретная дата заседания Совета Безопасности пока неизвестна и будет зависеть от успеха переговоров при посредничестве ООН и Турции по вывозу зерна из Украины.

— Это очень щепетильный и чувствительный вопрос, вы знаете, что ведутся переговоры по этому вопросу, и точная дата заседания будет зависеть от развития этих консультаций и переговоров, которые проходят в Европе, — добавил Кошта Фильо.

Ранее стало известно о проведении четырехсторонних переговоров Украины, России, Турции и ООН по вывозу украинского зерна через Черное море, контролируемое российским флотом.

Напомним, заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что Украина не сможет вывозить зерно по воде, пока не получит железные обязательства, что Россия не атакует черноморские порты.