На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину в Германии заявили о том, что прекращение подачи газа по трубам «Северного потока-1» может стать бессрочным.

Об этом заявил глава немецкого Федерального сетевого агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (BNetzA) Клаус Мюллер, сообщает «Униан» со ссылкой на местные СМИ.

— Вопрос в том, превратятся ли эти техработы в непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам… ситуация напряженная, если не сказать очень напряженная… снизится на более длительный период, мы должны будем более серьезно поговорить об экономии, — отметил он.

Ранее сообщалось, что российский газовый монополист «Газпром» за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60%.