Во Львове прошло совещание с участием военного и гражданского руководства города по подготовке к возможному вторжению с территории Беларуси.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

— В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований теробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент. Также рассматриваем вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий, — отметил он.

Кроме того, по словам мэра, продолжает формироваться стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения.

— Надо готовиться к холодной зиме и обеспечить возможность обогрева без газа, — добавил он.

Напомним, исполком Львовского горсовета принял новые принципы и стандарты строительства жилья, которыми теперь должны руководствоваться застройщики. Согласно новым стандартам, во всех постройках должен быть подземный паркинг, обустроенный для двойного назначения. Это значит, его часть нужно будет адаптировать для комфортного пребывания в течение определенного времени с возможностью обогрева. Также в новых домах должны будут предусматривать усиленную безопасность квартир по опыту Израиля.