В планах восстановления Украины нужно будет обратить внимание на восстановление разрушенных войной экосистем страны.

Об этом заявил комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс, информирует Голос Америки.

По его словам, экологические потери от конфликта «возрастают ежедневно» и на возобновление экологии может потребоваться «поколение».

На следующей неделе лидеры десятков стран и международных организаций соберутся в швейцарском городе Лугано, чтобы обсудить восстановление Украины, надеясь разработать «план Маршалла» для восстановления страны, несмотря на то, что нападения России на Украину все еще продолжаются.

План «несомненно» должен включать экологический компонент, добавил Виргиниус Виргиниус Синкявичюс.

— Расходы (экологические, — прим.) растут с каждым днем, потому что мы видим, как варварские действия российской стороны не прекращаются, — отметил он.

Виргиниус Синкявичюс отметил, что российские войска бомбят химические объекты и поставили под угрозу атомные электростанции, а «сотни тысяч тонн» уничтоженной российской военной техники также предстоит утилизировать.

Он сказал, что ущерб окружающей среде, особенно нанесенный большим лесам, является «преступлением наибольшего масштаба», с которым «нужно будет разбираться поколениями».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что необходимо создать план восстановления Украины, в который должны быть вовлечены самые богатые страны Европы.