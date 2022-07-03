Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что сейчас, в результате массированных обстрелов РФ, Николаев покидает до 200 человек в неделю. На данный момент в городе осталось меньше половины жителей.

Об этом в комментарии Радио Свобода Украина рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

С начала войны Николаев не обстреливали всего 19 дней. Линия фронта находится в 20 - 30 километрах от города. За это время в городе осталось около 230 - 250 тысяч жителей — это половина т общего количества населения. Некоторые люди возвращаются, забирают вещи и снова уезжают.

Александр Сенкевич, Николаевский городской голова

— С первого дня войны я рекомендую всем людям покинуть Николаев, потому что наш город находится в первой линии обороны, бои идут в 20 - 30 километров от города. Фактически, мы не защищены от ракетных ударов, которые производятся с Крыма и Херсонской области. На данный момент мы фиксируем, что из 500 тысяч людей, которые жили в Николаеве, в городе осталось около 230 - 250 тысяч. Некоторые люди возвращаются, забирают вещи и покидают город. Возвращение в город мы не фиксируем. Также после каждого массированного обстрела количество людей, которые покидают город, составляет около 200 человек в неделю. Количество желающих покинуть город уменьшилось в разы, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о ежедневных обстрелах и ситуации в регионе. Он утверждает, что многие жители Николаева и области отказываются от эвакуации, несмотря на атаку армии РФ.