Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о ежедневных обстрелах и ситуации в регионе. Он утверждает, что многие жители Николаева и области отказываются от эвакуации, несмотря на атаку армии РФ.

Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода Украина.

По словам главы ОВА, жители области привыкли к войне и не всегда соблюдают правила безопасности.

— У нас одна ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся, это безопасность людей. И мы на нее можем только косвенно влиять, потому что обстрелы у нас происходят ежедневно. И люди привыкли к войне и не всегда прислушиваются к советам, они просто привыкли, - сказал Виталий Ким.

К счастью, отметил он, сегодня в Николаев прилетело 12 ракет, но у нас ноль жертв, еще 5 человек пострадали в области, от других обстрелов.

— Это основная проблема, с которой мы сталкиваемся и работаем каждый день. Мы вывезли всех, кто хотел. Сейчас занимаемся тем, что «палками» выгоняем людей, потому что они отказываются наотрез, подписывают, не хотят… Нам приходится туда ехать, доставлять еду и уговаривать, чтобы они оттуда выехали. Но есть некоторые люди, которые наотрез отказываются уезжать с опасных сел и поселков на линии столкновения. Но что касается возможности это сделать, то предложения есть каждый день, у нас достаточно транспорта и людей, которые этим занимаются, - рассказал Виталий Ким.

По его словам, люди эвакуируются в Николаев, после чего определяются, перемещаться дальше по региону или выезжать в другие области Украины.

— Перевозка в Николаев, дальше с ними разбираются наши службы, кто куда имеет возможность перемещаться по территории региона или за его границы, у нас есть партнерские отношения с другими областями Украины, которые принимают наших людей и готовы там помогать, - сказал Виталий Ким.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич устроил сюрприз семье мальчика, который уцелел после ракетного удара по жилому дому.