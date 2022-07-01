Мэр Николаева Александр Сенкевич устроил сюрприз семье мальчика, который уцелел после ракетного удара по жилому дому.

Об этом мэр рассказал Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в Николаев семья Вовы приехала, спасаясь от войны в своем поселке, однако 29 июня в подъезд дома, где они временно проживали, прилетела российская ракета.

— Как раз перед его днем рождения. К счастью, ему с мамой и сестрой удалось выбраться из-под завалов дома и уцелеть, – говорит Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что узнав об этой истории, решил поддержать парня, поскольку ко всему пережитому его отец с первых дней войны вступил в ряды ВСУ.

— Устроили ему маленький сюрприз. Понимаю, что сегодня тысячи семей переживают такую же трагедию и сам Вова не сможет забыть этот страшный день, но надеюсь, что хотя бы на время он отвлекся от войны и почувствовал простую детскую радость от своего дня рождения, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, спасатели ГСЧС закончили поисковые работы и разбор конструкций в пятиэтажном жилом доме в Николаеве, куда 29 июня попала российская ракета.