Спасатели ГСЧС закончили поисковые работы и разбор конструкций в пятиэтажном жилом доме в Николаеве, куда 29 июня попала российская ракета.

Под завалами были найдены тела 8 погибших, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

В настоящее время спасатели помогают гражданам эвакуировать из квартир уцелевшее имущество. Работы проводят при помощи специальной и тяжелой инженерной техники, а также лестничными клетками, где это позволяет ситуация безопасности.

Как сообщалось, вчера днем, 30 июня, во время поисковых работ на месте разрушенной пятиэтажки в Николаеве спасатели нашли тело погибшей женщины.

Напомним, что утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж.