Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине придется понять условия России и сесть за стол переговоров.

Об этом сообщают прокремлевские «РИА Новости».

— Наступит черед переговоров, перед которыми украинцам придется понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол переговоров. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован, — заявил Дмитрий Песков.