США одобрили предоставление Украине ЗРК NASAMS.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Благодарю президента Джо Байдена и моего коллегу Ллойда Остина за еще один значительный шаг в поддержку Украины: решение о поставках NASAMS для украинской армии. Победа Украины в войне против террористического государства обеспечит глобальную безопасность на долгие годы! – отметил Алексей Резников.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс. Он предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.

Напомним, ранее Алексей Резников призвал Запад отреагировать на обстрелы Украины 26 июня: в частности, лишить РФ доступа к военным технологиям и развернуть в Украине системы ПВО и ПРО.