Министр обороны Алексей Резников призвал Запад отреагировать на обстрелы Украины 26 июня: в частности, лишить РФ доступа к военным технологиям и развернуть в Украине системы ПВО и ПРО.

Об этом Алексей Резников написал в Facebook.

Министр обороны назвал последние ракетные удары по Украине «стратегическим вызовом для безопасности всей Европы». По его словам, скорый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей.

Во-первых, Алексей Резников отметил важность ужесточения санкций: «Чтобы Россия не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО».

Вторая составляющая, по словам Алексея Резникова, — это скорейшее развертывание в Украине эффективной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО).

— Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса, — подчеркнул он.

Долгосрочный ответ, по мнению министра, должен быть следующим: условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части РФ. Глубину и параметры демилитаризации, по словам Алексея Резникова, должны определить специалисты.

Напомним, что российская авиация утром 25 июня нанесла 44 ракетных удара по областям Украины. В частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области. В частности, восемь ракетных ударов сегодня утром прозвучало в Николаеве и области.

Также сообщалось, что российские войска 22 июня нанесли удар по Николаеву управляемыми ракетами. На двух частных предприятиях, где хранились горюче-смазочные материалы, возник пожар. К его ликвидации привлекли 17 единиц спецтехники и 64 пожарных.