Пока нельзя констатировать, что город Лисичанск окончательно перешел под контроль врага, а в целом на Донбассе – самая сложная ситуация, и она может быть изменена при ускорении поставки необходимого оружия для обеспечения огневого превосходства Вооруженных Сил Украины.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ после переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи в Киеве.

— Сказать сегодня окончательно, что Лисичанск под контролем (российских войск. – прим.), мы не можем. Продолжаются бои в окрестностях Лисичанска. Наша задача – иметь огневое преимущество. На сегодняшний день наши Вооруженные Силы делают все, что могут. Ускорение поставок оружия позволит иметь огневое преимущество. Тогда будем давить на Россию в этом направлении сильнее, – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что существуют риски того, что Луганская область будет полностью оккупирована и военно-политическое руководство Украины это понимает.

— Но вы также должны понимать, что ситуация может меняться каждый день. У нас так было во многих городках, полностью разрушенных, переходивших от одной стороны к другой, – отметил он.

По словам Владимира Зеленского, на востоке Украины, где продолжаются самые ожесточенные бои, в целом ситуация самая сложная и опасная. В то же время в других направлениях есть определенное продвижение украинских сил вперед.

Что касается возможного участия белорусских войск на стороне России в войне против Украины, то Президент напомнил, что нашу страну бомбят ракетами, выпущенными с территории Беларуси, хотя Александр Лукашенко неоднократно давал сигналы, в том числе и белорусскому обществу, которое поддерживает Украину, что эти ракеты были выпущены без его воли..

По мнению Владимира Зеленского, заявления Александра Лукашенко о якобы участии Беларуси в российской войне опасны.

— Мне кажется, это опасно, прежде всего, для дружеского белорусского народа, для наших соседей – белорусов. Он должен не вовлекать Беларусь в захватническую войну России против Украины и нарушение всех международных договоров и международного права в целом, – подчеркнул Глава Украинского государства.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и что он «давно определил» участие Беларуси в войне РФ против Украины.