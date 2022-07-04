Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия вправе ввести санкции против американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник использовался для съёмок Белгорода перед «ударом» по нему.

Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в комментарии пропагандистам «РИА Новости», пишет «Украинская правда».

— При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции, — заявил он.

Ранее пропагандисты «РИА Новости» утверждали, что американский коммерческий спутник GeoEye1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до удара по городу, который, как утверждают в РФ, нанесли украинцы.

Расследователи The Insider считают, что в многоэтажку в Белгороде в ночь на 3 июля попала часть ракеты российского ЗРПК «Панцирь», у Украины нет такого оружия. А в Минобороны РФ утверждают, что сбили три украинских ракеты «Точки-У», а обломки одной из них упали на жилой дом и привели к гибели людей.

Еще ранее «РИА Новости» утверждали, что спутники компании Maxar Technologies снимали Новошахтинский НПЗ и остров Змеиный перед украинскими атаками. Якобы спутник Worldview-1 снимал Новошахтинский НПЗ за 3 дня до атаки беспилотников, а с 24 февраля спутники Worldview-1 и Worldview-2 снимали район НПЗ трижды (5 мая, 12 и 19 июня).

Комментариев от офиса американского компании пропагандисты не получили.

Зато они сообщали, что компания-оператор коммерческих спутников Maxar имеет 10-летний контракт с властями США в лице Пентагона на сумму до 3,24 миллиарда долларов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что НАТО передает украинским военным спутниковые снимки, полученные от частных западных компаний, в частности и Maxar.

Ранее сообщалось, что почти три десятка руководителей российских оборонных компаний и по меньшей мере 14 компаний не попали под санкции США, Евросоюза или Великобритании.