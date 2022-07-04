Российские оккупанты форсировали речку Северский Донец, закрепились в Лисичанске и взяли под контроль Золотаровку.

Об этом сообщил сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

— Оккупанты закрепились в Лисичанске. Удалось им форсировать и реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны захватить Белогоровку. Под контролем россиян уже и Золотаревка, — написал Сергей Гайдай.

Он отметил, что для вытеснения врага украинским бойцам нужно больше дальнобойного оружия.

Также он подчеркнул, что нуждавшихся в госпитализации местных жителей Лисичанска эвакуировали также в последний день обороны.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск Луганской области были вынуждены отойти с позиций и рубежей.