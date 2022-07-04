Одним из основных пунктов седьмого пакета санкций Европейского Союза против России должна стать полная изоляция мировой морской торговли, поскольку некоторые частные компании Греции перевозят российскую нефть.

Об этом заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба в интервью LB.ua.

— Мы хотим там видеть отрезание России от мировой морской торговли. Это означает, прежде всего, невозможность операторов кораблей предоставлять свои танкеры в распоряжение Российской Федерации. Так сложилось, что по крайней мере по последним данным, которые у меня были, что крупнейшими операторами, крупнейшим поставщиком танкеров для перевозки российской нефти морем являются частные греческие компании. Не правительственные компании, я не обвиняю правительство Греции, но частные греческие компании являются крупнейшими поставщиками, которые, по сути, вытаскивают Россию из петли нефтяного эмбарго. Это факт, — сказал он.

Также в седьмом пакете санкций Украина рассчитывает видеть полное отключение российских банков от SWIFT, эмбарго на сделки с российским золотом.

— Ну и персональные санкции, чтобы им было больно. Им, их близким, их любовницам, чтобы всем-всем было больно, — добавил министр.

Ранее сообщалось, что максимальные цены на российскую нефть после введения принудительных ограничений ее стоимости со стороны стран «Большой семерки» составят не более половины текущей закупочной цены.