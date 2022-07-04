В ночь на 4 июля российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. Целью оккупантов стала школа в Шевченковском районе.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Сегодня в 4 утра российские оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью военные террористы избрали общеобразовательную школу. Сейчас спасатели разбирают завалы. Предварительно - пострадавших нет, в гимназии никого не было, — написал он.

Также Олег Синегубов сообщил, что в течение прошедших суток оккупанты били по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения.

— К сожалению, за сутки в области от действий оккупантов погибли 3 жителя села Безруки, Дергачевской общины. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии. Раненые – 6 человек, — сообщил глава Харьковской ОВА.

Напомним, что украинские защитники нанесли авиационный и ракетный удары по двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины.