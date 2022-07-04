Украинские защитники нанесли авиационный и ракетный удары по двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины.

Есть подтверждение ликвидации одного склада, остальные результаты доразведываются, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Также сообщается, что пытаясь разведать наши позиции в Херсонской области, враг запускал беспилотник «Орлан-10», который силами расчета переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожен.

За сутки подтвержденные потери противника составляют 47 человек, 2 самоходные артустановки, гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также 3 единицы бронированной техники.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ уже потеряла около 35 970 человек личного состава, 1 584 танка, 3 744 боевых бронированных машин.