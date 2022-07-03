С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ уже потеряла около 35 970 человек личного состава, 1 584 танка, 3 744 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:
Отмечается, что «наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях».
Как сообщалось, ВСУ отбили наступательные действия оккупантов на трех направлениях, в частности Харьковском, Славянском и Донецком. Под Бахмутом продолжаются боевые действия после попытки российского штурма, враг пытается закрепиться в Лисичанске.
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ уже потеряла около 35 970 человек личного состава, 1 584 танка, 3 744 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:
Отмечается, что «наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях».
Как сообщалось, ВСУ отбили наступательные действия оккупантов на трех направлениях, в частности Харьковском, Славянском и Донецком. Под Бахмутом продолжаются боевые действия после попытки российского штурма, враг пытается закрепиться в Лисичанске.