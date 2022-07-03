С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ уже потеряла около 35 970 человек личного состава, 1 584 танка, 3 744 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:

личного состава около 35 970 (+100) человек ликвидировано

танков — 1 584 (+2),

боевых бронированных машин — 3 744 (+7),

артиллерийских систем — 801 (+1),

РСЗО — 246 (+0),

средства ПВО —105 (+0),

самолетов — 217 (+0),

вертолетов — 187 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 654 (+1),

крылатые ракеты — 144 (+0),

корабли/катера — 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2 618 (+4),

специальная техника – 64 (+3).

Отмечается, что «наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях».

Как сообщалось, ВСУ отбили наступательные действия оккупантов на трех направлениях, в частности Харьковском, Славянском и Донецком. Под Бахмутом продолжаются боевые действия после попытки российского штурма, враг пытается закрепиться в Лисичанске.